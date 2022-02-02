Son dakika! Başkan Erdoğan: İlk 10 ekonomi arasına girecek yeni atılım içerisindeyiz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda hitap ediyor.

Başkan Erdoğan "Biz ülkemize çağ atlattık. Ülkemizi tamamen kendi modeliyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokacak yeni bir atılımın içerisindeyiz." dedi.

Başkan Erdoğan terörle mücadele ile ilgili "(Kış Kartalı Harekatı) Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık, hepsi kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

İş dünyamızı gençliğin dinamizmiyle bütünleştirerek büyük ve güçlü Türkiye hedefimize yaptığınız katkılar için her birinize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah sizlerle birlikte ülkemize kazandıracak çok eserimiz, çok hizmetimiz, gençlerimize aktaracak çok umudumuz var.

Hayali olmayanın hedefi olmaz. Hedefi olmayanın da rotası olmaz. 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra gerçeklere dönüştürdük. İnsanlarımızın hayatına dokunan her alanda ülkemize çağ atlattık. Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanları 5'e 10'a katlayan yatırımlarımızla altyapıyı kurduk. Altyapı üzerinde ülkemizi tamamen kendi modeliyle, kendi dinamikleriyle, kendi programıyla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak yeni bir atılımın içindeyiz. Milletimizin karışına 2011 yılında 2023 hedefleriyle çıktığımızda birileri buna dudak bükmüştü. Bizi hayalcilikle suçlamıştı. 2023'ün eşiğindeyiz. Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini beraberce yaşıyoruz.

Üniversite sayısını 76'dan 207'ye yükseltmeseydik, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık. Şayet sağlıkta ülkemizin dünyanın en iyi işleyen sağlık sistemine kavuşturmasaydık, şehir hastaneleri başta olmak üzere dört bir yanı sağlık tesisleriyle donatmasaydık, çalışan sayısını 1 milyon 240 bine çıkarmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

Şayet enerjide 32 bin megawattı bile bulunmayan kurulu gücümüzü 100 bin megawatta çıkarmasaydık, yerli ve milli enerji oranını bu derece artırmasaydık, bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.

Organize sanayi bölgesi sayısını artırmasaydık, altyapılarını kurmasaydık, yeni enstrumanlar geliştirmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olamazdık.

Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm hamleleri, sıfır atık, katı atık, millet bahçeleri gibi yatırımlarla şehirlerimizin hayat kalitesini artırmasaydık bugün bulunduğumuz yerde olmazdık.

(Kılıçdaroğlu'na) Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün.