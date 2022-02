Son dakika - Kılıçdaroğlu yine duvara tosladı! ’İhale’ iftirası gözler önüne serildi: İşte 7 yalan 7 gerçek

4- "Yüklenici %10 avans aldı ve 'hakedişte' usulsüz fiyat farkı ödendi" ifadesi yalandır:

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca ve Türk Lirası bedelle ihale edilen işlerde Fiyat Farkı Kararnamesi'ne göre; ihale teklif tarihi ile imalatın yapıldığı ay arasında geçen süre zarfında oluşan fiyat farkı, yüklenicilere hakediş kapsamında ödenmektedir.

İddia konusu Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT Hattı işi kapsamında yükleniciye herhangi bir avans ödemesi yapılmamıştır.

İşin ihale tarihi 20 Ağustos 2020 olup, 2021 yılı Aralık ayında ödenen hak edişte, sözleşme uyarınca fiyat farkı hesaplanarak, yapılmış imalat hak edişi kapsamında ilgili fiyat farkı ödenmiştir. Bu husus, tüm hizmet alım ve yapım işlerinde geçerlidir.



5- "2018 yılı ihalesi haksız yere iptal edildi" ifadesi yalandır:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihalelerin birçok aşamada iptal edilmeleri mümkündür.

TCDD tarafından 03 Nisan 2018 tarihinde yapılan ihale; itirazlar ve değerlendirme süreçleri nedeniyle yaklaşık 18 ay geçmesine rağmen sonuçlandırılamamıştır. Neticede bahsi geçen ihale, 18 Ocak 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Tasfiye Kararnamesi'nin, sözleşmelerin tasfiye ve devrine ilişkin Geçici 4. Madde'sindeki "…İmalat girdilerindeki beklenmeyen artışlar nedeniyle…" ifadesi uyarınca, "İşin sürdürülebilirliğinin zora girdiği" kanaatiyle 16 Eylül 2019 tarihinde iptal edilmiştir.

İlgili firma Kamu İhale Kurumu'na ve ardından mahkemelere ihale iptaliyle ilgili itiraz ederek şikâyet başvurusunda bulunmuştur; ancak bu başvurular reddedilmiştir. Yani iptal kararı hukuka uygun olarak tekâmül etmiştir.

6- "İhale, 4734 sayılı Kanun'un 21/b maddesi şartları oluşmadığı hâlde, pazarlık usulü ile ihale yapılarak sadece bir istekliye doğrudan verildi" ifadesi yalandır:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluşması durumunda uygulanabilmektedir:

a) Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması durumunda,

b) yapım tekniği açısından özellik arz eden işlerde,

c) yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hâllerde,

d) idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

Özetle Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesi deprem, salgın vb. afet durumlarında ihalenin doğrudan tek bir istekliye verilmesi demek değildir. Kanun maddesindeki diğer hususları görmezden gelmek, gerçeği çarpıtarak kamuoyunu yanıltma amacı taşımaktadır.

Ayrıca, mevzuat gereği asgari sınır 'üç istekli' olmasına rağmen, 2020 yılındaki ihaleye yeterliliği uluslararası kabul görmüş yedi istekli davet edilmiştir. İhalede, beş istekli rekabet koşulları çerçevesinde ilk tekliflerini sunmuşlardır. Akabinde, 'pazarlık usulü ihale' gereği alınan ikinci tekliflerde, en düşük teklifi sunan istekli ile sözleşme imzalanmak suretiyle ihale sonuçlandırılmıştır.

7- "Sayıştay Raporu'nda belirtilen hususlar çarpıtılarak ihale kapsamında lüks araç, PC vs.'nin keyfi amaçla Ankara'da kullanıldığı" ifadesi yalandır:

Sayıştay Raporu'nda yer verilen ve iş kapsamında alındığı iddia edilen araçlar ve ekipman sözleşme kapsamında satın alınmamaktadır. Anılan araçlar ve donanımlar, ilgili Sözleşme'nin 33.21. İdarenin Tesisleri başlıklı maddesinde düzenlenmektedir.

Bu madde uyarınca yüklenici, İdare'nin, 201 kilometrelik şantiye sahası içerisinde yapım işinin kontrollük faaliyetlerini ifa edilebilmesi için geçici şantiye tesisinde, araçları ve donanımları temin ve iş süresi boyunca muhafaza edecektir.

Aynı kapsamda, tesis bünyesinde gerekli olan bilişim araçları ile kontrollük ve yapım ekiplerinin şantiye teftişlerini gerçekleştirmesi için gerekli motorlu taşıtlar hazır bulundurulmalıdır. Bu araç ve donanımlar için herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Yüklenici, Yapım İşleri Genel Şartnamesi uyarınca bunları bedelsiz teminle mükelleftir.

Bu madde kapsamındaki ekipman, iş süresince kullanılmaktadır ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi uyarınca işin kabulü aşamasında yükleniciye iade edilmektedir.