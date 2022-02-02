Son dakika - Kılıçdaroğlu yine duvara tosladı! ’İhale’ iftirası gözler önüne serildi: İşte 7 yalan 7 gerçek

APAÇIK BİR YALANDIR

Bakanlık, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın devletin rutin işleyişi dahilinde, yatırım programına attığı ve ihalenin süreciyle ilgisi olmayan imzalı kağıdı "belge" diye göstermek, apaçık bir yalandır. Konu, Yargı'ya taşınmış olup; ülkemizin hayrına her işe karşı duran yatırım düşmanı bu zihniyet, her zaman olduğu gibi milletimizin vicdanında ve adalet önünde hesap verecektir." dedi.

İŞTE 7 YALAN 7 GERÇEK

1- "Aynı iş, 6 milyar TL fazla bedelle başka bir firmaya verildi" ifadesi yalandır:

İki ihale, kapsam, maliyet, güzergâh bakımından birbirinden farklı olmakla beraber ilk ihale üstünden 29 ay geçtikten sonra ikinci ihaleye çıkılmıştır.

3 Nisan 2018 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, ihale edilen proje, Bursa-Yenişehir arası 56 km'nin demiryolu üstyapısı ile Yenişehir-Osmaneli arası 50 km'nin altyapısını ve üstyapısını içermektedir. Yani güzergâh toplam 106 kilometredir.

2020 yılında yapılan ikinci ihaleye ise 95 km uzunluğundaki Bandırma-Bursa arasının altyapı ve üstyapı işleri eklenmiştir. Yani, ikinci ihaleye konu toplam uzunluk 201 kilometredir. Öte yandan, 7 Yüksek Hızlı Tren garı/istasyonu yapımı da proje ve ihale kapsamına alınmıştır.

Projedeki bu değişikliklerin yanı sıra 2018 yılı ile 2020 yılı arasındaki fiyat artış katsayısı 1,85'tir. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılındaki 3,198 milyar TL, 2020 yılında 5,904 milyar TL olmaktadır.



2- Hazine'nin 2020 yılındaki ihalenin "kefili" olduğu ifadesi yalandır:

2018 yılında ihale edilen proje, kamu öz kaynaklarından (Hazine tarafından) karşılanacaktı. 2020 yılındaki ihale ise 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Kanunu kapsamında 'Hazine Dış Borçlanması' ile finanse edilerek, Bakanlığımızın birimi olan Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce yapılmıştır. Her iki kurum da Devlet'imizin iki önemli unsuru olmakla beraber, kaynak, yine devlet kurumu olan Hazine'dir. Öte yandan uygun borçlanma imkânı sunan, dış kredi kullanılarak yapımı mümkün olan bu tür işlerdeki kredi anlaşmalarında Hazine, garantör değil, borçlu sıfatıyla yer almaktadır. Kredi koşulları ve müzakereleri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülmüş ve çok uygun şartlarda, uzun vadeli ve düşük faizli proje kredisi temin edilmiştir.

Kamu yatırımlarının dış kredi ile hayata geçirilmesindeki kredi sürecini müteahhit firmalar değil, Hazine yürütür ve uygun bulduğu krediyi kendisi kullanır. Bu, Devlet işleyişine dair temel bir bilgidir. Bu bilgiye haiz olmadan yapılan suçlamalar da tespit değil, kötü niyet taşır.