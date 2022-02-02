Sosyal medyada tepki çeken görüntü! AK Partilileri katletmekle tehdit ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bazı isimleri hedef gösterip troll ilan etmişti. Bahse konu kişilerin, AK Parti iktidarı tarafından kasıtlı olarak görevlendirildiğini ve kendisine küfür ettiğini öne süren Kılıçdaroğlu'nun ardından CHP'li Eren Erdem de 'Nevzat Kanlı' isimli bir vatandaşın fotoğrafını paylaştı, troll olduğunu öne sürdü.

Olayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Nevzat Kanlı, isim benzerliği kaynaklı mağduriyet yaşadığını, şahsı ve ailesinin birçok hakaret ve tehdit mesajı aldığını ifade etti. Kanlı paylaşımında, hukuki sürecin başlatıldığını da belirtti.