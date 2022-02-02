Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Muhammet Cem U, babası Halil U. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce öfkelenen genç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babası Halil U.'yu karın boşluğundan defalarca bıçakladı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırılan talihsiz baba, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.



EVDE GÖZALTINA ALINDI



Tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak ölümüne neden olan Muhammet Cem U. ise polis ekipleri tarafından olayın yaşlandığı evde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise cinayetin yaşandığı evde incelemeler yaptı.

