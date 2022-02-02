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Giriş Tarihi: 2.2.2022 23:07

Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Bursa’da babasıyla tartışan 33 yaşındaki Mehmet Cem U., tartışmanın büyümesi üzerine babası Halil U.’yu bıçaklayarak öldürdü.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Muhammet Cem U, babası Halil U. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce öfkelenen genç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babası Halil U.'yu karın boşluğundan defalarca bıçakladı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hemen hastaneye kaldırılan talihsiz baba, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

EVDE GÖZALTINA ALINDI

Tartıştığı babasını defalarca bıçaklayarak ölümüne neden olan Muhammet Cem U. ise polis ekipleri tarafından olayın yaşlandığı evde gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlının işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olay yeri inceleme ekipleri ise cinayetin yaşandığı evde incelemeler yaptı.

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Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü
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