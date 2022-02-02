CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için skandal sözler söylemiş, Diyanet'in okul öncesi eğitimi için "Ortaçağ zihniyeti" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in bu ifadeleri sonrasında büyük bir tartışma yaşanmış, peş peşe açıklamalar yapılarak Özgür Özel kınanmıştı. Ardından ise tartışmaların ardı arkası kesilmemişti.

TELE 1 yine Kur'an kurslarını hedef aldı: Çocukların beyni yıkanıyormuş! | Video

KONGAR, OKUL ÖNCESİ KUR'AN KURSLARI HEDEF GÖSTERDİ!

Bir skandal da TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın sunduğu 18. Dakika programında yaşandı. Program konuğu Cumhuriyet Gazetesi yazarı Emre Kongar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları hakkında açıklamalarda bulundu. Kongar, 4 yaşındaki çocukların Kur'an kurslarında eğitim görmesini beyin yıkanması olarak tanımlayarak okul öncesi Kur'an kurslarını hedef gösterdi.

SÖZÜ KUR'AN KURSLARINA GETİRDİ

Emre Kongar programda siyasette çocukların kullanılması konusu hakkında görüşlerini açıklarken konuyu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 4-6 yaş Kur'an kurslarına getirdi. Kongar ilk olarak şunları söyledi: "Resmen yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi girişimleriyle okul öncesi eğitim çerçevesinde o yaşta 4-6 yaşındaki çocuklara Kur'an kursu verildiği takdirde bunların da okul öncesi eğitimden resmi eğitimden sayılması girişimleri falan var. Ayrıca sosyal medyada başka şeyleri de görüyoruz. Hakikaten sabi sübyan dediğimiz bebelerin, efendim kızların başları bağlı, erkeklerin başları takkeli, hepsi beyaz cübbeli sokaklarda dolaştırıldıkları bir gösteri mahiyetinde yürüttürüldüklerini filan görüyoruz. İşte burada öyle eğitimle başladığınız takdirde benim çocukların siyasette kullanılmasının totalitarizm olarak tanımlamanın temellerini atmış oluyorsunuz. Bu bugünkü Türkiye için de yarınki Türkiye içinde ve bütün dünya içinde çok tehlikelidir."

KUR'AN KURSLARINDA ÇOCUKLARIN BEYNİ YIKANIYORMUŞ!

Kongar, Kur'an kurslarındaki çocukların Kur'an eğitimi alarak beyinlerinin yıkandığını şu satırlarda belirtti: "Çünkü 4 yaşında beyni yıkanmaya başlayan ve anlamadığı bir dilde yaptığı ezberlerden dolayı aferin alan veya cezalandırılan çocukların büyüdükleri zaman nasıl bir davranış gösterecekleri ancak psikiyatrların görev alanı oluyor. Bunu yapmasınlar, çocuklarımızın beyinleriyle ve kalpleriyle oynamasınlar. Bu çok yanlış bir şey bunu ne politikada yapsınlar ne de hele hele eğitimde yapsınlar. İkisi paralel gidiyor, tam onlar dolu dizgin gidiyor. Bir de bakıyorsunuz, 10 yaşında bir çocuk çıkıp, hem de omuzuna tık tık vurularak, eline mikrofon uzatılarak hakaret ettiriliyor, ana muhalefet partisi genel başkanına."