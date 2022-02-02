Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan DBP il başkanı Seval Gülmez tutuklandı

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in de aralarında olduğu grubun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada çıkmıştı. Görüntüler üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında mahkemeden alınan arama kararıyla Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Ocak 2022 günü sabah saatlerinde DBP İl Binası'na operasyon gerçekleştirdi. Polisin il binasında arama yaparken, çok sayıda örgütsel malzemeye el koydu. Koronavirüse yakalandığı için karantinada olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez izolasyon süresinin bitmesi ardından önceki gün gözaltına alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Sulh Hakimliği'ne sevk edilen Gülmez, ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.