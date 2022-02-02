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Giriş Tarihi: 3.2.2022 00:09

Torbacılara operasyon: 17  gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Torbacılara operasyon: 17  gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik  4 ilçede  düzenlenen  operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından, 'torbacı' diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ilçede düzenlenen operasyonlarda, 17 kişi gözatlına alındı. İzmit , Kartepe, Gölcük ve Çayırova İlçelerinde düzenlenen operasyonlarda 30 gram Metamfetamin,48 gram Sentetik Kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 TL para ele geçirildi. Yakalanan 10 kişi ifadelerinin alınması ve haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakılırken, uyuiturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen M.A. Y.D. E.D. A.C.O. T.D. B.E. ve Y.K. adli merciilere sevk edildi. Şüphelilerden A.C.O. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, M.A. Y.D. E.D. T.D. B.E. ve Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Torbacılara operasyon: 17  gözaltı
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