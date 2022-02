Türkiye kara gün dostudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Türkiye 'ye resmi ziyarette bulunan Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi Külliye'de askeri törenle karşıladı. Baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Mikati ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:Lübnanlı kardeşlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız, başarılarını kendi başarımız olarak görüyoruz. Türkiye ve Türk milleti olarak Lübnan halkının tamamıyla işbirliğimizi, dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Dostumla Lübnan'a nasıl katkı sağlayabileceğimizi, hangi ilave adımları atabileceğimizi istişare ettik. Malumunuz Beyrut Limanı patlamasını izleyen günlerde yardımcım ve Dışişleri Bakanımı Lübnan halkıyla dayanışmamızı göstermek amacıyla derhal Beyrut'a göndermiştim. Geçen ağustos ayında Akkar'da yaşanan patlamanın ardından ambulans uçaklarla Lübnanlı kardeşlerimizin yardımına koşan ilk ülke Türkiye oldu. Bunu yaparken Lübnan halkı arasında hiçbir ayrım gözetmedik. Sayın Başbakan ile görüşmelerimizde dün olduğu gibi bugün de yarın da kara gün dostu olarak Lübnan'ın yanında olacağımızın altını çizdik.Salgın şartlarına rağmen ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl yüzde 80 artışla 1.8 milyar dolar düzeyine ulaştı. Biz bunu yeterli bulmuyoruz. Bu rakamı daha yukarılara taşımak amacıyla atabileceğimiz adımları ele aldık. 2010'da imzaladığımız serbest ticaret anlaşmasının bir an evvel yürürlüğe girmesine büyük önem atfediyorum. KEK toplantımızı en kısa sürede düzenlemek noktasında mutabık kaldık.Türk ürünlerinin fiyat, kalite, nakliye maliyeti gibi birçok açıdan Lübnan pazarı için uygun ve cazip olduğuna inanıyorum. Biz de Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Firmalarımızın, Beyrut Limanı'nın yeniden inşası dahil önemli altyapı projelerini üstlenmeye hazır olduğunu ifade ettim. TİKA, 2010'dan beri Lübnan'da toplam bütçesi 34 milyon doları aşan 140'tan fazla proje icra etti.Türk Kızılay, diğer kurum kuruluşlarımızla birlikte Lübnan'a yönelik insani ve teknik yardımlarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdürmekte kararlıyız. Lübnan'ın güvenlik ve istikrarına verdiğimiz önem doğrultusunda BM Geçici Görev Gücü'ne katkımızı devam ettireceğiz. THY, Lübnan'a daha fazla turist gelmesini teşvik amacıyla 1 Aralık-28 Şubat arası Beyrut varışlı tüm uçuşlarında yüzde 20 indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer kampanya üzerinde THY çalışıyor. Eğitim alanında dayanışmamızı sürdürüyoruz. Türkiye ile KKTC'deki üniversitelerde halen 2 bine yakın Lübnanlı eğitim görüyor. Sayının artırılması için işbirliğine hazırız.LübnanBaşbakanı Mikati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmekten şeref duyduğunu belirterek, "Lübnan'ın içinden geçtiği kriz konusunda her zaman nasıl çağrılarda bulunduğunuzu ve destek eli uzattığınızı biliyoruz. Her zaman yanımızda yer aldınız. Bu ülkede bir modernlik söz konusu. Zatıâliniz bunları kök saldınız. Türkiye'nin Batı ile Doğu arasında güçlü bir köprü olmasını sağladınız."Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında işbirliği konularının ele alındığı heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan tarafından da kabul edildi. Basına kapalı görüşmede, Bakan Akar da hazır bulundu.