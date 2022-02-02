Yaşlı ve engellilerin tıraşı evlerinde yapılıyor

Sosyal projelere büyük önem veren Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve birçok kesim tarafından da büyük takdir toplayan yaşlı ve engelli vatandaşlara evde tıraş hizmetinden ihtiyaç duyan vatandaşlar da çok memnun.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje hakkında bilgi veren yetkililer, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, mahalle muhtarlarından da aldıkları destekle ihtiyaç duyan yoksul ve kimsesiz yaşlılar ile engelli vatandaşlar için saç ve sakal kesimi hizmetlerinin evlerinde yapıldığını dile getirdi.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar ise uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür etti.