Adalet Bakanı Bozdağ’dan iyi hal indiriminde değişiklik yapılması talimatı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı'nda, "Kravata göre, boyun bükmeye göre indirimler üzerinde durup bu konuda da yeni adım atmak gerektiğine inanıyorum. İyi hal indirimi, kravattan, elbiseden, bıyıktan, saçtan, sakaldan değil, suçun failinin gerçek pişmanlığı üzerinden uygulanan bir ceza indirim nedenidir.