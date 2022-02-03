Afrin şehidi için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin şehrine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, PYD/PKK'lı teröristlerin 3 Şubat 2018'de gerçekleştirdiği füzeli saldırı sonucu görev yaptığı tankta şehit düşen Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu şehadet yıldönümünde, Şanlıurfa'da mevlid-i şerif okutuldu.
Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun mevlidine babası Mehmet Çubukçu, annesi Yasemin Çubukçu, kız kardeşi Ceren Çubukçu,
Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Vali Vekili Karaköprü kaymakamı Yakup Kılınçoğlu, Şanlıurfa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz, Şanlıurfa Müftüsü Ramazan Tolan, İl Jandarma Komutan Vekili, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cenap Turgut, Haliliye Belediye Başkan Vekili İbrahim Halil Kaya, ASP İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan, Emniyet Teşkilatı ve akrabaları katıldı.