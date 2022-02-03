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Giriş Tarihi: 3.2.2022 18:42

Alanya’da aşırı yağmur yolları kapattı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da aşırı yağmur yolları kapattı

Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağışların heyelanlara neden olduğu Beldibi Mahallesi'nin yoluna kayaların düşmesiyle yol güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Alanya ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Beldibi ve Uzunöz mahallelerinde heyelana neden oldu. Uzunöz Mahallesi'nde yola dökülen kaya ve toprak Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Alanya ekiplerince temizlenerek yol trafiğe açıldı. Beldibi yolu ise trafiğe kapandı.

BELDİBİ'NDE HEYELAN TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Alanya ilçesi Beldibi Mahallesi grup yolunda da aşırı yağışlar sonrası kayalar yola döküldü. Kısa sürede bölgeye giden büyükşehir ekipleri yoldaki kayaları kaldırırken, kayaların dökülme riskine karşı yol güvenlik amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. Beldibi Mahallesi'ne gidecek olan vatandaşların Fakırcalı Mahallesi İnhisar Mevkii güzergahını kullanmaları gerekiyor. Yol trafiğe kapatılırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarına başladı çalışmalar yol güveliği sağlanıncaya kadar devam edecek.

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Alanya’da aşırı yağmur yolları kapattı
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