Alanyaspor’da yağmur altında sıkı antrenman

Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor, pazar günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün Zimbitlik Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Francesco Farioli yönetiminde devam etti. Sağanak yağmur altında gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanın son bölümünde futbolcular şut ve özel taktik çalıştılar.

EFECAN KARACA ANTRENMANA KATILDI

Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri gündeme gelen Efecan Karaca da takımı ile birlikte antrenmanda yerini aldı.

Takım kaptanı Efecan Karaca'nın Fenerbahçe transferinin Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'ün Alanyaspor yerine Antalyaspor'u istemesi sonrası sadece para üzerinden yürütülen görüşmelerde Alanya'nın peşinatı yüksek tutması, Fenerbahçe'nin ise ödemeyi taksitlendirmek istemesi üzerine olumsuz sonuçlandığı belirtilmişti.