Başkan Erdoğan'dan net mesajlar! "Ekonomik programımız dünyaya örnek olacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kahvaltıda bir grup milletvekili ile biraraya geldi. Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Her rahmet bir zahmetin sonucudur, biliyoruz. Biz bu dönemden çıkacağız. Ekonomik politikamız dünyaya örnek olacak" dedi.
Erdoğan, vatandaşların sıkıntılarına yönelik kendisine aktarılan bilgiler karşılık da, "Vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını, tüm yaşadıklarını biliyoruz. Bu dönemi atlatacağız. Programımız başarılı olacak, sorunları çözeceğiz" diye konuştu.
Erdoğan, faizleri düşürerek yola devam istedikleri mesajını da yineledi.
SAKIN HA, SAKIN HA, SAKIN HA
Türkiye'nin gündeme ilişkin konular ele alınırken bazı milletvekilleri muhalefetin sürekli erken seçimi gündemde tuttuğunu hatırlattı ve "Biz ne yapalım. Bu konuyu gündemde tutalım mı" diye sorunca Erdoğan, "Sakın haa, sakın haa, sakın haa" cevabını verdi.Erdoğan, erken seçimin kesinlikle gündemde olmadığı mesajı verdi.
AVRUPALININ AYLAN BEBEK DERDİ YOK
Yunanistan sınırında donarak ölen mülteciler konusunun gündeme gelmesi üzerine Erdoğan, "Bizim ülkemize gelenler canlarını kurtarmak için geliyorlar. Avrupa'nın bir derdi yok.
Onların Aylan bebek gibi bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var. Biz mültecileri dışarı atamayız" ifadelerini kullandı.
DOĞALGAZ FATURALARI
Milletvekilleri elektrik faturaları ile ilgili yapılan düzenleme için teşekkür ederek, doğalgazda devreye girecek kademeli faturalar için de aynı yönde bir düzenleme yapılmasının vatandaşı rahatlatacağını belirtti. Milletvekilleri, bu yönde bir çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu. Erdoğan, talipleri not etti ve "Bakalım" diyerek gerekirse bu konuda da düzenlemeye gidilebileceğine yönelik tutum sergiledi.
BÖLGEYİ TANIYAN BÜROKRATLAR
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi milletvekilleri ise HDP konusunu gündeme getirip doğru politikalar ile HDP'nin seçimde baraj altı kalabileceğini belirtti. Milletvekilleri, "Bölgeye, buraları bilen, anlayan bürokratların atanması daha doğru olacaktır" şeklinde konuştu.Erdoğan da bu talebe hak verdi.
KARADENİZ YAYLALARI
Karadeniz kökenli milletvekilleri ise yaylalar ile ilgili gelişmeleri anlatıp buralara dönük yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi. Erdoğan , bunu not etti, bakılabileceğini belirtti.