Başkan Erdoğan'dan net mesajlar! "Ekonomik programımız dünyaya örnek olacak"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kahvaltıda bir grup milletvekili ile biraraya geldi. Toplantının başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Her rahmet bir zahmetin sonucudur, biliyoruz. Biz bu dönemden çıkacağız. Ekonomik politikamız dünyaya örnek olacak" dedi.

Erdoğan, vatandaşların sıkıntılarına yönelik kendisine aktarılan bilgiler karşılık da, "Vatandaşımızın acılarını, sıkıntılarını, tüm yaşadıklarını biliyoruz. Bu dönemi atlatacağız. Programımız başarılı olacak, sorunları çözeceğiz" diye konuştu.