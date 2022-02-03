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Giriş Tarihi: 3.2.2022

Bayraktar’ın adı üniversitede yaşatılacak

ANKARA
Bayraktar’ın adı üniversitede yaşatılacak
Yerli ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın ismi, Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde yaşatılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, 18 Ekim 2021'de vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne verildi. Kararda, Samsun Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin adının 'Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi' olarak değiştirildiği belirtildi.
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Bayraktar’ın adı üniversitede yaşatılacak
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