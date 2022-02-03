Cinsel saldırı şüphelisi tarihi eserlerle yakalandı

Şehitkamil ilçesinde meydana gelen zorla alıkoyma ve cinsel saldırı olayını aydınlatmak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada olayın sorumlusu olduğu belirlenen K.A.'nın yakalanması için operasyon düzenlendi. İlçedeki bir eve yapılan baskında şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken ikamette çok sayıda tarihi eser de ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cinsel Saldırı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma olaylarının şüphelisi K.A isimli şahıs görevlilerimizce yakalanmış, bulunduğu adreste yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 7 adet sikke, 4 adet tarihi silah, 1 adet tarihi hançer, 1adet el yazması eser, 1 adet taş obje ele geçirilerek olayla ilgili yasal işlem başlatılmıştır" denildi.