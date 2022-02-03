Cizre’de hain saldırı: 1 asker şehit

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Suriye sınırında yer alan hudut karakoluna terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu Piyade Er Tarık Tarcan (27) şehit oldu. Tarcan'ın şehadet haberi, Eskişehir
'deki ailesine ulaştırıldı. Şehidin babası Hilmi ve annesi Günay Tarcan'ın, Mamure Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi iletti. Şehidin baba ocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin naaşının bugün Eskişehir'deki Reşadiye Camisi'nde yapılacak törenin ardından Hava Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.