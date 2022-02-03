Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber’e özel açıklamalar: Regaip Kandili üç ayların başlangıcı olması vesilesiyle önemlidir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda Regaip Kandili'nin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarına Regaip Kandili'ni kutlayarak başlayan Erbaş şu ifadelere yer verdi:

Regaip gecesi hem Peygamber efendimizin bazı sözlerinden hem de medeniyetimizin önemli kazanımlarından biridir. Mübarek geceler Allah'a yönelmeye, Peygamberimizin sünneti çizgisine yönelmeye bir vesiledir.

Mübarek gün ve geceleri bu şekilde değerlendiriyoruz. Peygamberimiz buyuruyor ki "Ya Rabbi Recep ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır". Regaip gecesi Recep ayının ilk cuma gecesidir. Dolayısıyla üç ayların başlangıcı olması vesilesiyle önemlidir.

Daha sonra Miraç, Berat ve Kadir geceleri var. Ramazan'da Kur'an- ı Kerim'in inmeye başladığı gece Kadir Gecesi'ni icra edeceğiz. Müminleri Allah'a yönelmeye, ibadetlere yönelmeye teşvik ettiği için bizim için geceler önemlidir.

Bu gece Regaip gecesi vesilesiyle hem imanımızın gereklerini yapmak hem de salih amel işlemek hem de bildiklerimizi başkalarına anlatabiliriz. Müslümanlar olarak bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmiş oluruz.