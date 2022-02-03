Dolardan kaçan TL’ye geçiyor





Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, 22 Aralık'ta 261 milyar 639 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 28 Ocak itibarıyla 11.5 milyar dolar azalarak 250 milyar 118 milyon dolarla 7 Temmuz 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.