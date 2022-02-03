Eksi 20 derecede 3 metre karda terör operasyonu

Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği "Eren-Kış" operasyonları devam ediyor. Hakkâri kırsalında başlatılan "Eren Kış-18 Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ" operasyonu eksi 20 derecede ağır kış şartlarına rağmen kararlılıkla sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı
'nın sevk ve idaresinde yapılan operasyona Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komandolar, Polis Özel Harekât (PÖH) ve koruculardan oluşan 1050 güvenlik görevlisi katılıyor. Operasyon kapsamında komandolar, Hakkâri'nin Çukurca
ilçesi kırsalındaki Kazan Vadisi'nde 3 metre karla kaplı bölgeyi didik didik kontrol ediyor. Özel eğitimli jandarmaya ait dedektör köpeklerinde katıldığı operasyonda, teröristlerin kış aylarında sıkça kullandığı sınıra yakın bölgelerde tespit edilen kış sığınakları imha etti.