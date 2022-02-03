Eren için tüm kalbimle söyledi

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz pazar Akçaabat
'taki halk kütüphanesinde düzenlediği "Gençlik Buluşması'na damga vuran anlardan biri 16 yaşındaki güzel sanatlar lisesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Ece Öksüz'ün, şehit edilen Eren Bülbül
'ü anlatan 'Keşisme: İyi ki Varsın Eren' filminin başındaki "Heyamo" türküsünü seslendirmesiydi. Filmde de türküyü seslendirenin kendisi olduğunu söyleyen Ceren Ece, Başkan Erdoğan'a "Ben onu Eren'i anmak için söylemiştim. Çünkü gerçekten bambaşka bir kahramanlık hikayesi. Huzurunuzda da söyleyeceğim" demişti. Başkan Erdoğan'ın da kendisine eşlik ettiği türküyü söylediği anlar milyonlar tarafından beğeniyle izlenen Ceren Ece SABAH'a duygularını paylaştı: Cumhurbaşkanımız, türküyü canlı okuduğumda çok duygulandı. Program sonunda bana, 'Sesin çok güzel, yeteneğin var, yoluna devam et, seninle gurur duyuyorum' dedi.
Onunla yan yana gelmek, konuşmak ve canlı olarak türkü söylemek bana büyük mutluluk verdi. Çünkü onu çok seviyorum. Filmi izlediğimde de çok gururlandım. Heyamo'yu, filmde tüm kalbi duygularımla seslendirdim. Hayalim, devlet konservatuvarında halk müziği okumak. Daha sonra da kültürümüzü ve sanatımızı gelecek kuşaklara anlatmak amacıyla iyi bir müzisyen olmak.