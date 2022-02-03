FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgütün toparlanamaya çalıştığı güncel finans ve eğitim yapılanmasındaki 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün güncel yapılanması dijital kazıda çıktı! 10 yöneticiye gözaltı kararı | Video

Şüphelilerin örgüt yöneticiliği yaptığı ve örgütsel faaliyetleri finans ettikleri tespit edilirken, haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyanları olduğu belirlendi.





DİJİİTAL KAZIDAN DEŞİFRE OLDULAR

Önceki operasyonlarda ele geçirilen materyaller içerisinde yapılan dijital kazıma sonucunda şüphelilerin, örgüt mensupları ile yurtdışında bulunan örgüt yöneticileri arasındaki yapılan yazışmalarda faaliyetleri deşifre edildi. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.



