Göçmenleri hedef alan Özcan’a suç duyurusu

Sığınmacı Hakları Platformu üyeleri, CHP'li Bolu
Belediye Başkanı Tanju Özcan
hakkında mültecilere yönelik sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Özcan'ın, "Nefret ve ayrımcılık", "Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Görevi kötüye kullanma", "Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi", "İş ve çalışma hürriyetinin ihlali" suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açılması talep edildi. Dilekçede Özcan'ın sürekli olarak Suriyelileri hedef gösteren tweetleri toplum nezdinde Suriyeli sığınmacılara karşı kin ve nefret oluşmasına sebep olduğu, bu ve benzeri söylemler neticesinde sığınmacılara karşı ciddi saldırılar meydana geldiği aktarıldı. Yıldız Önen "Tanju Özcan 'nefret ve ayrımcılık' suçundan yargılanmalı" dedi.