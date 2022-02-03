“Görüntü servisini CHP’nin 13. katı yaptı”

TBMM Genel Kurulu'nda CHP
'liler ile yaşanan tartışma nedeniyle söz alan AK Parti
Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş
, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sizi, CHP'yi kendi emellerine alet etti. Genel Başkanınız balıkçıda İngiliz Büyükelçisiyle yemek yediğini bilmiyor. Nereden öğreniyor? Birileri tarafından fotoğraf servis edilmesiyle öğreniyor. O servis eden kim? İşte, siz onu kendi içinizde sorgulayın. Bilmiyorsanız sorun, İmamoğlu kim tarafından servis edildiğini çok iyi bir şekilde biliyordur" dedi. AK Parti sıralarından da, "Fotoğrafı servis eden, CHP'nin 13. katıdır. Servis yapan, 13. kat" sesleri yükseldi.