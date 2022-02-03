Hainlerin inlerine Kış Kartalı Harekâtı

Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik son dönemlerin en büyük harekâtlarından biri yapıldı. Kuzey Irak
'ta 'Pençe Harekâtları' ile kıskaca alınan PKK'nın bu kez Kandil
'e açılan kapıları olarak bilinen, Irak'ın Sincar
ve Karacak ile Suriye
'nin kuzeyindeki Derik
'e "Kış Kartalı Harekâtı
" gerçekleştirildi.
Kandil'in Suriye'nin kuzeyine geçiş olarak kullandığı Sincar ve Karacak bölgesinde istihbarat birimleri yoğun bir hareketlik olduğunu tespit etti. Terör örgütünün "İkinci bir Kandil" kurmak istediği Irak'ın Sincar ile Karacak bölgesi ve Suriye'nin kuzeyindeki Derik bölgesinde İHA'lar keşif çalışması yaptı. Alınan görüntüler üzerinden bölgede hava harekâtı yapılmasına karar verildi. Görüntülerle tek tek tespit edilen hedeflerin vurulması için düğmeye basıldı.
HAVADA İKMAL YAPILDI
Diyarbakır 2'nci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü başta olmak üzere 6 farklı üsten kalkan F-16 uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA/ SİHA'lar harekâtta görev aldı. Uçaklar 165 kilometre derinlikteki Karacak, 85 kilometre derinlikteki Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'te hedefleri eş zamanlı olarak tam isabetle vurdu.
80 HEDEFE NOKTA ATIŞ
Yaklaşık 60 hava aracının görev aldığı Kış Kartalı Harekâtı'nda 3 farklı bölgede 80'e yakın hedef tahrip edildi. Uçakların havada yakıt ikmali yaptığı harekâtla teröristlere ait mühimmat depoları da vuruldu. Vurulan hedeflerde birbiri ardına çoklu patlamalar meydana geldi. Harekâtın düzenlendiği bazı yerlerde teröristler sivil halkı "canlı kalkan" olarak kullanmaya çalışsa da Mehmetçiğin hassasiyeti sayesinde bunu başaramadı. Ayrıca terör örgütünün sözde yöneticilerinin toplantı yaptığı bir bina da vuruldu. Çetin hava şartlarında yapılan operasyon neticesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Harekâtta çoğunluğu yerli ve milli mühimmat kullanıldığı bildirildi.
Terörle mücadele uzmanları alanın, PKK'nın Suriye sahasına, terörist, lojistik destek aktarma alanı olduğunu ifade ediyor. Harekâtla, terör örgütü adına petrol ticareti yapılmasının da önüne geçildi.
TERÖRİSTLER NEFESİMİZİ ENSELERİNDE HİSSETTİLER
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Kış Kartalı Harekâtı'nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezi'nden sevk ve idare etti. Akar, harekâtta arananlar listesindeki her renkten çok sayıda teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirterek şunları söyledi: "Bizim maksadımız 84 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak. Tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bu harekâtta da hem planlamada hem icrada masum insanlara, çevreye zarar vermemek için gerekli her türlü tedbiri aldık ve buna uygun olarak harekâtı icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, teröristlerin sözde eğitim merkezleri, sözde karargâhları hedef alındı. Sadece ve sadece teröristler ve teröristlere ait yapılar hedef alındı. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler."
MEŞRU MÜDAFAA
Milli Savunma
Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kış Kartalı Harekâtı'nda ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kamplarının hedef alındığı vurgulandı. Açıklamada, TSK tarafından ülke ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizildi. Açıklamada harekâtın Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda icra edildiği belirtildi.