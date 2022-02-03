İçerisinde 2 milyon değerinde ziynet ve döviz bulunan çelik kasayı valize koyup çaldılar

Bağ evinde götürdükleri çelik kasayı balyoz yardımıyla parçalayarak içini boşattılar. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 90 ayrı güvenlik kamerasına ait 402 saat görüntüyü titizlikle incelemesinin ardından hırsızların nasıl kaçtığını ve kimliklerini tespit etti. Ankara'ya tekrar hırsızlığa gelen 2 zanlı Bağbozumu operasyonu ile yakayı ele verdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evden yaklaşık 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasısın içerisinde bulunduğu çelik kasa hırsızlar tarafından valize konularak çalındı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 90 ayrı güvenlik kamerasının yaklaşık 402 saat görüntü incelemesinde hırsızların lüks araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları görülürken hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin M.Ç., K.Ç., M.T. , S.B. ile M.T. ile gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların olayda kullandıkları araç ile Ankara'ya tekrar hırsızlık yapmak için geldikleri tespit ederek araçı takibe aldı. Çevre yolu üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan şüphelilerden M.Ç. ve S.B. isimli hırsızlar uzun kovalamaca neticesinde bir çıkmaz sokakta kıstırılarak yakalandı.

BAĞ EVİNDE KASAYI BALYOZLARLA AÇMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen hırsızlardan M.Ç. ve S.B. ile yapılan saatler süren çapraz sorguda çalmış oldukları ziynet eşyalarını ve döviz paraları bozdurarak harcadıklarını öne sürdü. M.Ç.'nin babasına ait Keçiören Bağlum bölgesinde bağ evinin olduğun yapılan sorguda öğrenildi. Ekipler, Bağlum da bulunan bağ evi tespit edilerek bahçesinde yapılan kazı ve kar temizleme çalışmaları tamamlamasının ardından çalınan kasayı burada balyozlarla açtıktan sonra kasa içerisinde bulunan TL, döviz ve çeşitli ziynet eşyalarını alıp, kasa içerisinden çıkan müştekiye ait pasaportları, maddi olarak değeri bulunmayan takıları, olayda kullandıkları elbiseleri ve müştekiye ait diğer belgeleri yakmaya çalışıp tekrar kasaya koyup bağ evinin bahçesine gömdükleri tespit etti.

Adli makamlara sevk edilen hırsızlık şüphelisi M.Ç. ve S.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken mağdura ait kazı sonucunda ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla muhafaza altına alınıp, Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirildi.