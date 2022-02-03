İlahiyatçı akademisyen, Yılmaz Özdil’den şikayetçi oldu

DUAYLA DALGA GEÇİP HAKARET ETTİ

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yağmur duasıyla dalga geçmiş, ilahiyatçı Ebubekir Sifil de sosyal medyadan "Öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın" diye Özdil'e tepki göstermişti.

Sifil bu paylaşımının ardından Özdil'in kendisine hakaret içeren bir yazı yayınladığını belirterek, savcılığa suç duyurusundan bulunmuştu.

Ebubekir Sifil, Özdil'in İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakaret suçundan yargılandığı davada ifade verdi.

ÖZDİL'İN HAKARETLERİ

Özdil'den şikayetçi olduğunu belirten Sifil, "2020 yılında sanık Yılmaz Özdil katıldığı bir televizyon programında Diyanet Bakanlığının yağmur duası yapılmasına yönelik kararını eleştirmiş ve dalga geçmişti. Ben de Twitter hesabımdan sanığın ve Cüneyt Akman'ın Müslümanların kutsallarıyla alakası olmadığını ve değer vermediğini belirterek vefat ettiklerinde camilere getirilmemeleri teklilini içeren bir paylaşımda bulundum. Bunun üzerine sanık Yılmaz Özdil, Sözcü gazetesindeki köşesinde benim hakkımda 'yobazın tehdidi' başlıklı yazıyı kaleme almıştır ve yazı içeriğinde bana 'yobaz' ve 'şuursuz yobazın insanlıktan ne kadar çıktığı' ifadesiyle, ayrıca 'IŞID zihniyetli' diyerek hakaret etmiştir. Çalıştığım üniversiteyi belirterek hedef göstermiştir" dedi.

Ebubekir Sifil'in avukatları ise sadece Sifil'in değil bazı Diyanet çalışanlarının da Yılmaz Özdil'e aynı tepkiyi gösterdiğini vurguladı.

TEHDİT İDDİASI

Yılmaz Özdil duruşmaya gelmedi. Özdil'in avukatları ise normal yolla ölmüş kişinin bedenine "ceset" değil de "cenaze" veya "naaş" dendiğini, bu nedenle Ebubekir Sifil'in Özdil ile ilgili paylaşımının tehdit olduğunu öne sürdü.

Sifil'in Özdil'e yönelik tweeti ile ilgili soruşturma yürüten savcılık, tehdit unsuru bulunmadığından takipsizlik kararı vermişti.