İnsanlık dondu

Türkiye'nin Yunanistan
sınırı yine bir insanlık dramına sahne oldu. Önceki gece Edirne
'nin İpsala
ilçesinde Paşaköy Köyü Mandakoru mevkiinden yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 22 düzensiz göçmen, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Düzensiz göçmenlerin bazılarının elbiselerini ve ayakkabılarını zorla çıkarttıran Yunan güvenlik güçleri, göçmenleri Türk tarafına geri itti. Dondurucu soğukta, üstleri çıplak ve yalın ayak ölüme terk edilen göçmenlerden 12'si Mandakoru mevkiinde soğuktan donarak öldü. Sabah yoldan geçerken cesetleri gören köylüler, hemen jandarmayı arayarak durumu bildirdi.
12 GÖÇMENİN CESEDİ BULUNDU
Olay yerine giden jandarma ekipleri, 9 düzensiz göçmenin cesedi ile karşılaştı. Aralarında çocukların bulunduğu cesetler morga kaldırıldı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren AFAD ve jandarma ekipleri, donma tehlikesi bulunan 1 düzensiz göçmene daha rastladı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan o düzensiz göçmen de doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arama çalışmalarına devam eden ekipler, bölgede donarak ölmüş 2 düzensiz göçmenin cesedine daha rastladı. Donmak üzereyken kurtarılan 10 düzensiz göçmen ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
'ÖLÜME TERK EDİLMİŞLER'
SABAH'a konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. 12 cansız bedene ulaştık. Göçmenler ölüme terk edilmiş. Dün gece hava eksi 4 derecenin altındaydı. Jandarma birliklerimiz ve AFAD bölgede arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor" dedi. Paşaköy muhtarı Şaban Bilir ise, "Cesetler, Yunan sınırına yaklaşık 2.5 kilometrelik mesafede, Sarıkamış, Mandakoru ve Gümrük Yolu bölgelerinde bulundu. Sanırım geri dönüyorlarmış. İlk cesetleri, köylülerimizden Tamer Durmaz, sabah tarlasında buldu. Hemen bize haber verdi. Biz de olay yerine geldik hepsi erkekti. Dağınık haldeydiler. Çoğu da 25 yaşlarında. Gece yağmur şiddetliydi. Yağmurda da ıslanınca donmuş olmalılar" dedi.
'AB ÇARESİZ, CILIZ VE İNSANLIKTAN YOKSUN'
Yunanistan güvenlik güçlerinin caniliğine tepki yağarken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12 si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik" paylaşımı yaptı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da yaptığı paylaşımda "Yeter artık. Yunanistan insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Kıyafetleri alınarak geri itilen 12 göçmenin donarak ölümüne sebep olan sözde AB üyesi Yunanistan'ın bu tavrını lanetliyor, uluslararası kuruluşları göreve davet ediyoruz" dedi.