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Giriş Tarihi: 3.2.2022 18:15

İstanbul Barosu avukatı evinde ölü bulundu

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İstanbul Barosu avukatı evinde ölü bulundu

İstanbul Barosu avukatlarından Ali Faik Aydın, Taksim’deki çöp evinde ölü bulundu. Kiracı olarak kalan Aydın’ın babasını huzurevine yerleştirmek istediği ancak yaşlı avukatın durumu kabul etmediği ortaya çıktı. Yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Barosu avukatlarından Ali Faik Aydın, İstanbul Taksim'de ikamet ediyordu. 62 yaşındaki avukat Aydın'ın dairesi iddiaya göre çöp eve dönmüştü. Bu evde yalnız yaşayan avukatın oğlu ise yine iddiaya göre babasını huzurevine yerleştirmek istiyordu. Oğlunun teklifini reddederek dairesinde yaşamaya devam eden Aydın'ın ev sahibi ise 2 gün boyunca kiracısından haber alamadı.

YAŞLI AVUKAT EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine Aydın'ın oğlunu arayarak durumu anlattı. Babasını görmek için eve giden oğul ise babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşlı avukatın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, avukatın cansız kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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İstanbul Barosu avukatı evinde ölü bulundu
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