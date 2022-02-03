İstanbul Barosu avukatı evinde ölü bulundu

İstanbul Barosu avukatlarından Ali Faik Aydın, İstanbul Taksim'de ikamet ediyordu. 62 yaşındaki avukat Aydın'ın dairesi iddiaya göre çöp eve dönmüştü. Bu evde yalnız yaşayan avukatın oğlu ise yine iddiaya göre babasını huzurevine yerleştirmek istiyordu. Oğlunun teklifini reddederek dairesinde yaşamaya devam eden Aydın'ın ev sahibi ise 2 gün boyunca kiracısından haber alamadı.

YAŞLI AVUKAT EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine Aydın'ın oğlunu arayarak durumu anlattı. Babasını görmek için eve giden oğul ise babasının cansız bedeni ile karşılaştı. Yaşlı avukatın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, avukatın cansız kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.