Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun acı günü

İstanbul'da yaşayan ve bir süredir geçirdiği Akciğer hastalığı nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören Kalyon Şirketler Grubu'nun kurucularından Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi işadamı Ahmet Kalyoncu 77 hayatını kaybetti.

Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi Süreyyapaşa Hastanesi'nden alınarak Cuma günü toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ahmet Kalyoncu'nun 4 çocuğu ve 11 torunu bulunuyor.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu Cuma günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cuma namazına müteakip son yolcuğuna uğurlanacak.