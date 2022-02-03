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Giriş Tarihi: 3.2.2022 15:12 Son Güncelleme: 3.2.2022 15:34

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun acı günü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu’nun acı günü

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu hayatını kaybetti. Ahmet Kalyoncu Cuma günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cuma namazına müteakip son yolcuğuna uğurlanacak.

İstanbul'da yaşayan ve bir süredir geçirdiği Akciğer hastalığı nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören Kalyon Şirketler Grubu'nun kurucularından Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi işadamı Ahmet Kalyoncu 77 hayatını kaybetti.

Ahmet Kalyoncu'nun cenazesi Süreyyapaşa Hastanesi'nden alınarak Cuma günü toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Ahmet Kalyoncu'nun 4 çocuğu ve 11 torunu bulunuyor.

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun ağabeyi Ahmet Kalyoncu Cuma günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cuma namazına müteakip son yolcuğuna uğurlanacak.

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Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu'nun acı günü
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