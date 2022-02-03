Kandil simitleri ve salep Belediye’den

Bartın Belediyesi tarafından Regaip Kandili dolayısıyla vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Hükümet Caddesi'nde düzenlenen ikram etkinliğinde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, ile bazı siyasi parti temsilcileri ile birlikte ikram etti.

Belediye Başkanı Cemal Akın, "Mübarek üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'ne ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Mevla'nın sonsuz merhametinden bol bol yararlanıldığı bu kutsal gecenin birlik, beraberlik, sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik duygularımızın güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bartınlı hemşerilerimizin, ülkemizin ve İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve Mübarek Üç Aylarını tebrik ediyorum. Bu önemli gün münasebetiyle Bartın Belediyesi olarak düzenlediğimiz etkinlikle vatandaşlarımıza kandil simidi ve salep ikramında bulunduk. Geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza afiyet olmasını diliyorum. Allah daha nice kandillere erişmeyi hepimize nasip etsin inşallah" dedi.

Belediyenin kandil simidi ve salep ikramına vatandaşlar teşekkür ettiler.