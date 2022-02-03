Kritik Ukrayna ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

SORU-CEVAPLAR

Putin ziyaretinin tarihi netleşti mi?

Bugün Zelenski ile görüşeceğiz. Daha sonra Putin, Çin ziyareti sonrası Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra Ukrayna ile Rusya arasındaki olumsuz gelişmeleri yaşamak, doğru bir gelişme değil. Bu iki ülke arasındaki sıkıntıyı başarıyla atlatmak istiyoruz.

Kabil Havalima'nın güvenliği noktasında bir anlaşma imzalanmıştı. Süreç ne durumda?

Katar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimiz her iki ülke arasında devam ediyor. Bunu başarıyla bitirir bir sonuca ulaştırırız.

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti

Mart ayının ortalarında o ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle birlikte ikili ilişkerimizi çok daha farklı bir zemine oturtma gayreti içerisinde olacağız. Belki de Herzog'un gelmesinden önce özel temsilcimizi İsrail'e göndererek bir ön çalışma olacak.

Osman Kavala davası

Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduüğu bir karar var, bu durumda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını istiyoruz. Bizim mahkemelerimze saygı duymalanlara biz de saygı duymuyoruz.

Yunanistan'ın mülteci zulmü

12 tane insanı orada dondurarak buna seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Daha önce de botlarda şişlenerek batırılan insanlar oldu. Yunanistan'ın alışımış tavrını göstermek açısından çok önemli. Bu konuyla ilgili AB hep sessiz kaldı. Dünya hep sessiz kaldı. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de orada 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne sessiz kaldılar. Biz de dünyada hangi liderle görüşürsek bu görüntüleri göstereceğiz. Biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz.