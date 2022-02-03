Kritik Ukrayna ziyareti öncesi Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna arasındaki artan gerilimi azaltmak ve iki ülke arasında arabuluculuk yapmak için Türkiye devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu kapsamda Ukrayna'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Erdoğan ziyaret öncesi havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
Zelenski ile ikili görüşmemiz olacak. İkili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız. Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda ciddi mesafeler kat etmiştir. Salgına rağmen geçtiğimiz sene 2 milyon Ukrayna'lı vatandaşı ülkemizde ağırladık.
Başkan Erdoğan'dan kritik Ukrayna ziyareti öncesi önemli açıklamalar
BÖLGEDE BARIŞ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ
Stratijik ortağımız Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi her platformda belirtiyoruz. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizi güçlendireceğine inanıyorum.
Bu vesile ile dün müşerref olduğumuz 3 aylarınızı tebrik ediyorum.
SORU-CEVAPLAR
Putin ziyaretinin tarihi netleşti mi?
Bugün Zelenski ile görüşeceğiz. Daha sonra Putin, Çin ziyareti sonrası Türkiye'yi ziyaret edecek. Bu görüşmeleri yaptıktan sonra Ukrayna ile Rusya arasındaki olumsuz gelişmeleri yaşamak, doğru bir gelişme değil. Bu iki ülke arasındaki sıkıntıyı başarıyla atlatmak istiyoruz.
Kabil Havalima'nın güvenliği noktasında bir anlaşma imzalanmıştı. Süreç ne durumda?
Katar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimiz her iki ülke arasında devam ediyor. Bunu başarıyla bitirir bir sonuca ulaştırırız.
İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyareti
Mart ayının ortalarında o ziyaret gerçekleşecek. Bu ziyaretle birlikte ikili ilişkerimizi çok daha farklı bir zemine oturtma gayreti içerisinde olacağız. Belki de Herzog'un gelmesinden önce özel temsilcimizi İsrail'e göndererek bir ön çalışma olacak.
Osman Kavala davası
Özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere, bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bizim mahkemelerimizin vermiş olduüğu bir karar var, bu durumda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını istiyoruz. Bizim mahkemelerimze saygı duymalanlara biz de saygı duymuyoruz.
Yunanistan'ın mülteci zulmü
12 tane insanı orada dondurarak buna seyirci kalmak yenilir yutulur bir şey değil. Daha önce de botlarda şişlenerek batırılan insanlar oldu. Yunanistan'ın alışımış tavrını göstermek açısından çok önemli. Bu konuyla ilgili AB hep sessiz kaldı. Dünya hep sessiz kaldı. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de orada 12 tane insanı donmak suretiyle ölümüne sessiz kaldılar. Biz de dünyada hangi liderle görüşürsek bu görüntüleri göstereceğiz. Biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz.