Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
, 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Üç bakan şiddetle mücadelenin tavizsiz sürdürüldüğünü vurguladı.
Bakan Bekir Bozdağ: 15 yerinden bıçaklayan, ayaklarından silahla tarayan kişiye adli kontrol verildiğinde benim yüreğim yanıyor. Bizim merhamete değil adalete ihtiyacımız var. Bu konularda merhamet yerine adalet neyi emrediyorsa onun üzerine hareket etmek lazım.
Bakan Süleyman Soylu: Bir kadının şiddet görmesine, eziyet çekmesine, can güvenliğinden endişe etmesine gönlümüz de razı değil, sorumluluğumuz da buna imkan vermez.
Bakan Derya Yanık: Şiddeti önleme çalışmalarının etkisi, şiddet yaşandıktan sonraki desteklerden çok daha güçlüdür.