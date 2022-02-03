Metro durdu, otobüs bulamayan vatandaşlar İBB’ye tepki gösterdi

İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki metro seferleri, teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı. Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Mecidiyeköy yönüne giden metro, Nurtepe istasyonunda yolcularını indirerek tekrar Mahmutbey yönüne döndü. Nurtepe durağındaki aktarma nedeniyle de yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen yolcular, istasyondaki görevlilere tepki gösterdi. Yetkililer de teknik arızayla ilgili vatandaşlara bilgi verdi. Mecidiyeköy yönüne bir süre aksayan seferler ve oluşan yolcu yoğunluğu, arızanın giderilmesinin ardından yeniden normale döndü. Metroda yaşanan izdiham sonrasında Nurtepe'de bırakılan vatandaşlar ise İBB görevlileri tarafından ring seferlerinin olduğu belirtilen çıkışta otobüslerin olmamasından dolayı mağduriyet yaşadı.





8 AY KAPALI KALDI



İBB yönetimi, yapımı AK Partili İBB döneminde tamamlanan ve Aralık 2019'da açılması beklenen M7 Metro Hattını sinyalizasyon çalışmalarını öne sürerek 28 Ekim 2020'de kullanıma açtı. Ancak, metro hattında yaşandığı belirtilen teknik arıza sonrasında 7 Nisan 2021'de kısa süreliğine Mecidiyeköy istasyonunu kullanıma kapattı. 8 ay kapalı kalan metro hattında tamamlanan çalışmalar sonrasında hat 21 Aralık'ta tekrar hizmete girdi.