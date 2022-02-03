Milas’ta öğrenci minibüsü kaza yaptı: 12 yaralı

Milas'ta akşam saatlerinde katıldıkları turnuvadan geri dönen içinde öğrencilerin bulunduğu minibüs Eğridere Yol Kavşağı'nda kontrolden çıkarak karşı şeride geçti, yan yattı. Minibüsün içindeki 21 öğrenciden 12'si yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerle ilgili Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, açıklama yaptı. Bal, yaralı öğrencilerin durumunun iyi olduğunu ifade etti.

AK PARTİ'Lİ DEMİR'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, yaralı öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti. AK Parti'li Demir, "Milas-Söke karayolunda meydana gelen trafik kazasında küçük yaştaki sporcularımızdan oluşan kafilede yaralılar bulunmaktadır. Can kaybı ya da ağır yaralı bulunmaması kazadaki en büyük tesellimiz. Tüm sporcularımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.