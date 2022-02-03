Muğla’da en fazla yağış Menteşe’ye düştü

Muğla ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Bazı tarım alanları sular altında kaldı, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Muğla genelinde son 48 saatte metrekareye düşen yağış miktarı açıklandı. Buna göre Menteşe ilçesinde metrekareye 196 kilogram yağış düşerken Ula'ya 161, Marmaris ise 66 kilogram yağış aldı.

Muğla Valiliği İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi yağış sırasındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Buna göre, Muğla genelinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası bin 206 personel, 326 araç ve 138 iş makinesi çalıştı. Yapılan açıklamada, Açıklamada, "Son 48 saat içerisinde metrekareye Menteşe İlçesine 196 kilo, Ula ilçesine 161 kilo, Marmaris ilçesine 66 kilo yağış gerçekleşirken, Milas ve Ortaca ilçelerine 64, Köyceğiz 60, Seydikemer 48, Kavaklıdere 40, Dalaman 23, Yatağan 22, Fethiye 21, Datça 19, Bodrum 12 kilo yağış aldı.

Ulaşımda kar yağışı nedeniyle meydana gelen aksamalar karayolları ekiplerimizin müdahalesi ile giderilmiştir. Seydikemer Seki- Elmalı yolu açma çalışmaları karayolları ekiplerimizce devam etmektedir.

İlimizde haberleşme ve enerji kesintisi bulunmamaktadır. 3 adet direk hasarı için müdahale devam etmektedir. Toplam 8 konut, 8 işyeri 2 depo ve 1 okulda su tahliyesi yapılmış, 2 ağaç devrilmesi olayına müdahale edilmiştir. 43 kanal ve yol temizliği yapılmıştır. 1 mahsur kalma olayına müdahale edilmiş, 1 konut ve 2 caminin zarar tespiti için ekipler yönlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.