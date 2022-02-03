Uğur Mumcu cinayeti şüphelisine kurşunlu tehdit

31 Aralık günü eşi ve kızıyla evde bulunduğu sırada gelen kargoyu açan Çelik, kargoda iki adet beyaz renkli gül, bir adet kurşun ve bir de notla karşılaştı. Çelik'in eşi Hülya Çelik'e hitaben yazılmış notta, "Eşiniz Abdülhamit Çelik'in Kudüs Gücü ile uzun zamandır sürdürdüğü işbirliği ve Kudüs Gücü Türkiye temsilcilerinden Sayed Ali Akbar Mir-Vekili ile olan bağlantıları yüzünden yaklaşan ölüm nedeniyle başsağlığı dileklerimizi sunarız. Abdülhamit'in adımlarını takip etmeye devam edeceğiz" ifadeleri yer alıyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Çelik ailesi, yaşadıkları korkuyu ifade ederek şikâyetçi oldu. Savcılık, soruşturma kapsamında önce kuryelere, ardından ise paketi gönderen kişiye ulaştı. Bu kişinin bir şirkette özel dedektiflik yapan Selçuk K. olduğu saptandı. Gözaltına alınan Selçuk K., 'Özel işaretlerle tehdit' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.