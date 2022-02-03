Haberler Gündem Haberleri Sahte parfüm satıcıları parfümün sahte olduğunu söyleyen turistin kafasında şişe kırdı
Giriş Tarihi: 3.2.2022 19:19

Sahte parfüm satıcıları parfümün sahte olduğunu söyleyen turistin kafasında şişe kırdı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Sahte parfüm satıcıları parfümün sahte olduğunu söyleyen turistin kafasında şişe kırdı

İstanbul Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi’nde kaçak parfüm satıcıları parfümün sahte olduğunu söyleyen Filistinli iki turisti darp ettiler. Sahte parfüm satıcıları turistlerden birisinin kafasında parfüm şişesini kırarak yaraladı.

Parfüm satıcıları ile turistler arasında yaşanan kavga olayı akşam saat 19.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre Taksim Meydanı ve İstiklal caddesi üzerinde kaçak parfüm satışı yapan 2 satıcı, Filistinli uyruklu 2 turiste parfüm satmak istedi. Parfüm satın almak istemeyen turistler ile satıcılar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle satıcılar olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırdı.

Beyoğlu İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerini gören kamera kayıtları ile turistin kafasında parfüm şişesi kırarak yaralayan sahte parfüm satıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte parfüm satıcıları parfümün sahte olduğunu söyleyen turistin kafasında şişe kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA