Sahte parfüm satıcıları parfümün sahte olduğunu söyleyen turistin kafasında şişe kırdı

Parfüm satıcıları ile turistler arasında yaşanan kavga olayı akşam saat 19.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.

Güvenlik kamera kayıtlarına göre Taksim Meydanı ve İstiklal caddesi üzerinde kaçak parfüm satışı yapan 2 satıcı, Filistinli uyruklu 2 turiste parfüm satmak istedi. Parfüm satın almak istemeyen turistler ile satıcılar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle satıcılar olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırdı.

Beyoğlu İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerini gören kamera kayıtları ile turistin kafasında parfüm şişesi kırarak yaralayan sahte parfüm satıcılarını yakalamak için çalışma başlattı.