Seçimi kaybetttiler ‘huzur’u buldular! Adana’da huzur hakkı saltanatı

İBB'deki kadrolaşma itirafını görüntüleriyle yayımlayan SABAH, şimdi de Adana'daki kadro paylaşımını açıklıyor. İYİ Parti, HDP ve Demokrat Parti'nin aday çıkarmadığı Adana'da, 31 Mart seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP'li Zeydan Karalar seçildi. Kısa bir sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerine, Millet İttifakı'nın unsurları yerleştirildi.



SEÇİMİ KAYBEDEN KOLTUĞU ALDI

Adana'da seçim kazanamayan CHP'li belediye başkan adayları ve ilçe başkanları, büyükşehir belediyesinin şirketlerinde yönetici oldu. Millet İttifakı'nı temsil eden 14 partiliye, bir yılda ödenen tutar ikramiyeler hariç 800 bin lirayı buldu.