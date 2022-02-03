Seçimi kaybetttiler ‘huzur’u buldular! Adana’da huzur hakkı saltanatı

İBB'deki kadrolaşma itirafını görüntüleriyle yayımlayan SABAH, şimdi de Adana'daki kadro paylaşımını açıklıyor. İYİ Parti, HDP ve Demokrat Parti'nin aday çıkarmadığı Adana'da, 31 Mart seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP'li Zeydan Karalar seçildi. Kısa bir sonra Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerine, Millet İttifakı'nın unsurları yerleştirildi.
SEÇİMİ KAYBEDEN KOLTUĞU ALDI
Adana'da seçim kazanamayan CHP'li belediye başkan adayları ve ilçe başkanları, büyükşehir belediyesinin şirketlerinde yönetici oldu. Millet İttifakı'nı temsil eden 14 partiliye, bir yılda ödenen tutar ikramiyeler hariç 800 bin lirayı buldu.
LİYAKAT ARANMADI
Beldetaş A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığına; CHP Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca gelirken, CHP eski Seyhan İlçe Başkanı Reşit Karakuş, yönetim kurulu başkan yardımcısı yapıldı. Anavatan Partisi (ANAP) eski İl Başkanı Mustafa Yüksel Güleç, CHP eski Kozan İlçe Başkanı Erkan Karaoğlu, CHP eski Seyhan İlçe Başkanı Senayi Gedik, İYİ Parti Yüreğir Teşkilat Başkanı Çağlar Kürkçüoğlu, yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Toplamda bir yılda ödenen huzur hakkı 331 bin lirayı aştı.
Raşit Karakuş
HUZUR'U BULMUŞLAR
Seyhan Belediye eski Başkan Yardımcısı Kadir Özdemir, Ulaşım A.Ş'ye yönetim kurulu başkanı oldu. CHP Milletvekili Aday Adayı Haşmet Biçer, CHP Belediye Meclis Üyesi Mahmut Sami Baysal, İYİ Parti Kozan Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk, İYİ Parti Seyhan İlçe Başkan Yardımcısı Pınar Atçıoğlu yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Ulaşım A.Ş'de iştirak üyelerine bir senede 276 bin lira huzur hakkı verildi.
Kadir Özdemir
YÜZBİNLERCE LİRA ALDI
Altınkoza A.Ş'de CHP'li Seyhan Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Orhan ise yönetim kuruluna atandı. Orhan'a yılda toplam 57 bin lira huzur hakkı ödemesi yapıldı. CHP eski Çukurova İlçe Başkan Yardımcısı Hamdı Şevik, İmar A.Ş'de yönetim kurulu başkanı olurken, CHP'li Seyhan Belediyesi eski Meclis Üyesi Murat Zöhre, yönetim kurulu üyesi yapıldı. Söz konusu isimlerin bir senede aldığı huzur hakkı ise 110 bin lirayı aştı.
Kamuran Karaca
SABAH NE YAZMIŞTI?
İstanbul'da 70 bine yakın kişi İBB'de işe girebilmek için sıra beklerken, büyükşehir belediyesinde istihdam edilen kadroların Millet İttifakı'nın unsurları arasında bölüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. İstanbul il teşkilatlarından kaç kişinin belediye kadrosuna alınacağı CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serilmişti. Özgür Nas, partisinin değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Çoğumuz biliyor. İlçe başkanları da biliyor. 100 kişi alınıyorsa CHP'den 35, İYİ Parti'den 15, Diğerleri (HDP, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'yi ima ediyor) 15, İBB kariyer üzerinden ise 20-25 gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.