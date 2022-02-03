Boşanma aşamasındaki eşini kaçırmıştı! Mahkeme savcılığın itirazını kabul etti, tekrar tutuklandı

Şişli'de 8 Eylül 2021 tarihinde boşanma aşamasındaki eşini zorla taksiye bindirerip kaçıran Mithat Topal ile ona yardım ettiği iddia edilen Maksut Yıldız ve Rahim Maral hakkında Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Topal ve Yıldız'ın tutuklu, Maral'ın tutuksuz yargılandığı davada 1 Şubat günü duruşma yapıldı. Bu duruşmada mahkeme, Mithat Topal ile Maksut Yıldız'ın tutuklu kaldıkları süre ve kaçma şüpheleri bulunmadığı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da o tahliye kararına itiraz etti. Mahkeme savcılığın itirazını kabul etti ve Mithat Topal tekrar tutuklandı.

ELEKTONİK KELEPÇE TAKILMIŞTI

Tahliye kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur Şilan Topal'a karşı boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal tarafından benzer eylemlerde bulunmasının önüne geçilmesi adına İstanbul 13. Aile Mahkemesince 2 Aralık 2021 tarihi itibariyle 3 ay süreyle elektronik kelepçe uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştu. Tahliye kararının hemen ardından bu tedbir kararı kapsamında Mithat Topal'a elektronik kelepçe takıldığı açıklanmıştı. Şilan Topal'ı korumak için sürecin adli makamların nezaretinde güvenlik güçlerinin denetiminde titizlikle takip edildiği vurgulanmıştı.

HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda Şilan Topal'ı kaçıran boşanma aşamasında olduğu eşi Mithat Topal ile beraberindeki Maksut Yıldız ve Rahim Maral hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan dava açılmıştı. Sanıklardan Mithat Topal 10 Eylül, Maksut Yıldız'ın ise 14 Eylül 2021'de soruşturma aşamasında tutuklanmıştı. Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen kamu davasının 1 Şubat'ta yapılan duruşmada tahliye edilmişti.