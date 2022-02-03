Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ukrayna’da diplomasi vurgusu: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu mesajlarını takdirle karşılıyorum.

"TÜRKİYE KRİZİ SONLANDIRMAK İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRDIR"

Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.

"EKONOMİK İŞBİRLİĞİMİZİN EN ÖNEMLİ SÜTUNLARINDAN BİRİ UKRAYNA'DAKİ YATIRIMCILARIMIZDIR"

Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından biri Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Şirketlerimize güveninden ötürü sayın Başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan kazan temelinde ikili iş birliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum.