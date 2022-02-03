Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Ukrayna’da diplomasi vurgusu: Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazırdır

Son dakika: Programı kapsamında Ukrayna'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan ve Zelenskiy ortak açıklama yaptı.
Zelenskiy'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Devam eden işbirliğimizi ve dostluğumuzu çok önemli bir olay ile taçlandırdık. Ülkelerimiz serbestlik anlaşmasını imzaladı, bu tarihi bir olay. İşbirliğimizin yeni ufuklarını açmak için uzun ve zor bir yol kat ettik. Bu anlaşma imzalanmadan önce bile ikili ticaretimiz 7 milyar dolara yükselerek yeni bir rekor kırdı. 10 milyarlık hedefimizin ve isteğimizin mümkün olduğunu gösteriyor.
"TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"
Rusya ile savaşımızda Türkiye'nin arabulucu rolü için teşekkür ediyoruz.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ziyaretimiz hassas bir döneme tekabül ediyor. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ettiğimizi tekrarlamak istiyorum. Ukraynalı yöneticilerin sağduyulu mesajlarını takdirle karşılıyorum.
"TÜRKİYE KRİZİ SONLANDIRMAK İÇİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRDIR"
Türkiye, Karadeniz'den komşu olduğu iki dost ülke arasındaki krizi sonlandırmak için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.
"EKONOMİK İŞBİRLİĞİMİZİN EN ÖNEMLİ SÜTUNLARINDAN BİRİ UKRAYNA'DAKİ YATIRIMCILARIMIZDIR"
Ekonomik işbirliğimizin en önemli sütunlarından biri Ukrayna'daki yatırımcılarımızdır. Şirketlerimize güveninden ötürü sayın Başkana bir kez daha teşekkür ediyorum. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 2 milyondan fazla Ukraynalı dostumuzu ülkemizde ağırladık.
Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazan kazan temelinde ikili iş birliğimizi her alanda güçlendireceğimize inanıyorum.