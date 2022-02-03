Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Diyarbakır'da Eren Kış-19 operasyonu başlatıldı
Giriş Tarihi: 3.2.2022 15:05 Son Güncelleme: 3.2.2022 15:13

Son dakika: Diyarbakır'da Eren Kış-19 operasyonu başlatıldı

Son dakika: Diyarbakır’da Eren Kış-19 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde ”Eren Kış-19 (Diyarbakır -Kendal) Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu" başlatıldı.

Son dakika açıklamasında bulunan İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "Eren Kış-19 (Diyarbakır -Kendal) Jandarma Astsubay Üstçavuş Selçuk Acar Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (310 personel [(20) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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Son dakika: Diyarbakır'da Eren Kış-19 operasyonu başlatıldı
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