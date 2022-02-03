Son dakika | Firari CHP’li başkan yardımcısı Burçin Baykal tutuklandı

22 MİLYON LİRALIK 80 İHALE ALMIŞ

Soruşturma dosyasında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörü tarafından düzenlenen tevdi raporu ve bilirkişi raporu, en önemli deliller arasında bulunuyor. Raporda, Avcılar Belediyesi'nin iki ihalesiyle ilgili Erkan Karaarslan ve birlikte hareket ettiği şahısların ihaleye fesat karıştırma suçunu işledikleri, ayrıca ihalede görevli belediye personelinin de suça iştirak ettiği yönünde tespitler yer aldı. Raporda, Erkan Karaarslan'ın ülke genelinde güncel enflasyon değeri hesaplanmamış haliyle yaklaşık 22 milyon lira değerinde toplam 80 kamu ihalesi aldığına dikkat çekildi.

BAŞLI BAŞINA SUÇ ÖRGÜTÜ

Bilirkişi raporunda, FETÖ'nün belediyeler imamı için başlı başına bir suç örgütü olduğu tanımı yapılması dikkat çekti. Soruşturmaya konu Avcılar Belediyesi'nin ihalelerinde ise yaklaşık maliyet hesaplamaları yapılırken, sadece "Erkan Karaarslan İhale Suç Örgütü"yle iltisaklı firmalardan teklifler alındığı vurgulanırken, yaklaşık maliyetin oluşmasına müdahale etme adına sahte fiyat teklifi evrakı hazırlandığı tespit edildi. Avcılar Belediyesi tarafından, Karaarslan'la iltisaklı şirketlerin sunduğu sahte iş deneyim belgesinin, aslı görülmüştür şeklinde imza altına alınarak kabul edildiği belirlendi.

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TUTUKLANMASINA RAĞMEN İHALELERİ YÖNETTİ

Tespitlere göre; basit araştırma usulleriyle dahi birbiriyle bağlantılı olduğu anlaşılarak ihaleye katılma koşullarına uymadığı ortaya konabilecek firmalar, koşullara uymamasına rağmen ihaleye katılmaları sağlandı. Karaarslan, 15 Temmuz darbe girişimi akabinde gözaltına alınarak tutuklandı ancak süreç boyunca ihaleye konu projenin yöneticisi sıfatıyla belediyedeki işinin başında gibi gösterildi.

1 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Karaarslan'ın 2015 tarihli Mali Danışmanlık Hizmet Alım ihalesinde yaklaşık 170 bin lira, 2016'daki girdiği ihalelerde 54 bin liralık kamu zararının oluştuğu yönünde tespit ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu kamu zararının güncel değeriyle yaklaşık 1 milyon lira olduğu değerlendirmesinde bulunuldu. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.