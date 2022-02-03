Haberler Gündem Haberleri Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 3.2.2022 13:11 Son Güncelleme: 3.2.2022 13:12

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 terörist etkisiz

Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 terörist etkisiz

Son dakika Milli Savunma Bakanlığı açıklaması: El Bab’da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG’den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu.

Son dakika haberleri... Milli Savunma bakanlığı: El Bab'da en az 9 sivili katleden terör örgütü PKK/YPG'den misliyle hesap soruldu! El Bab, Dadat, Cibrin ve Tall Malid bölgelerindeki üs bölgelerimize taciz ateşi açan teröristlere Cizre şehidimiz için cezalandırma atışları yapıldı ve en az 34 terörist etkisiz hâle getirildi.

Böylece Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde toplam 43 terörist etkisiz hâle getirilmiş oldu. Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozma hayallerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz! Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

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Son dakika: MSB duyurdu! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 43 terörist etkisiz
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