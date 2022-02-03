TBMM’de İmamoğlu tartışması! Mustafa Elitaş: Kılıçdaroğlu’nun intikamı olmuş olabilir





Bakın değerli milletvekilleri, üç hafta önce veya dört hafta önce Sayın İmamoğlu'nun sosyal medyada paylaştığı bir şey var. Yürüyen merdivene ters binen, yürüyen merdivende ters giden bir kedi paylaşımı var. Bugün 'Yürüyen merdivende ters giden kimdir ki' diye sorduğunuzda ilk akla gelen Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyen merdivende ters gitmesidir, bundan başka var mı? Diyorlar ki 'Bak Kılıçdaroğlu, sen ters biniyorsun, bir de kedi ters biniyor.'