Topraksız tarımla ürettiği çileklere talep arttı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan endüstri mühendisi Beysin Ünal, eğitim için yurt dışına gittiğinde topraksız tarımla tanıştı. Türkiye'ye döndüğünde Seydikemer'in Ortaköy Mahallesi'ndeki boş bir arazisini değerlendirmek istedi. Kurduğu serasında topraksız tarım için son sistem makine ve ekipmanlarla donattı. Çilek yetiştirmeye başladı. Her türlü üretim koşullarına dikkat eden Beysin Ünal, tamamen hormonsuz ve organik çileklerini tüketicilerle buluşturdu.

YURTDIŞINDAN SİPARİŞ ALIYOR

Ünü kısa zamanda yayılan Ünal, yurtdışından da siparişler almaya başladı. Çilekleri, 5 dolara kadar satılmaya başladı. Ürünlerin kalitesi ve pazarlamasından memnun olduğunu dile getiren Ünal, "Eğitimim için yurtdışına gittiğimde topraksız tarımla tanıştım ve Türkiye'ye döndüğümde ise topraksız tarım yapmaya karar verdim. Çileğin şuan ki fiyatı ve kalitesinden memnunum. Yurtiçi ve yurtdışı satışlarımız gayet güzel. Yurtdışı piyasası 3-5 dolar arasında değişiyor. Seydikemer bu ve buna benzer tarım için gayet uygun bir bölge. Üretim yapmak isteyen herkese tavsiye ediyorum. Bölgemize böyle bir tesisi kazandırdığımız içinde mutluyum. Bizlere bu süreçte hep yanımızda yer alarak destek olan Ziraat Odası Başkanımız Muhsin Gümüş başta olmak üzere il ve ilçe tarım müdürlüklerimize de teşekkür ederim" dedi.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ

AK Partili Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, girişimci çiftçilere desteklerinin olduğunu belirtti. Başkan Otgöz, "Seydikemer'de belediye olarak ihracata dayalı üretime her türlü desteği veriyoruz. Üreten herkesin yanındayız. Her türlü olanağı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

TAMAMEN ORGANİK

Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş, "Çilekler gerçekten tamamen organik ürünlerle hormonsuz bir şekilde yetişti ve yurt dışına gidiyor. Yaklaşık olarak şu andaki ihraç değeri 3-5 dolar arasında" diye konuştu.