Uğur Mumcu cinayeti şüphelisine kurşunlu tehdit

ESRARENGİZ KARGO

31 Aralık günü saat 3 sularında Çelik'in sahibi olduğu Fatih'teki bir iş adresine kargo geldi. Kargo paketini alan çalışanlar kendisine bir paket geldiğini öğrendiğinde eve gönderilmesini istedi. Eşi ve kızıyla birlikte evde bulunduğu bir sırada gelen kargoyu açan yazar, gördükleri karşısında şoke oldu. İddiaya göre kargo içerisinde iki adet beyaz renkli gül, bir adet kurşun ve bir de not vardı.