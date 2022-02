Yüksek enflasyon sarmalını bertaraf edeceğiz

Başkan Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda ekonomiye dair de önemli mesajlar verdi. İşte o sözler;Türkiye salgın döneminde de yatırımlara ve büyümeye devam etti. Döviz kuru üzerinden ekonomimizin istikrarını bozma gayretini aldığımız tedbirler, geliştirdiğimiz mekanizmalar ile bozduk. 20 Aralık'ı hatırlayın. 20 Aralık bir kırılma noktasıdır. Faiz konusundaki dayatmaları ısrarlı ve kararlı bir mücadelenin ardından etkisiz hale getirdik. Bu dalgalanmaların ürünü olan yüksek enflasyon sarmalını da inşallah her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz. Artık tüm gücümüzü, vaktimizi ve enerjimizi, ülkemizi; yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla ile büyütmek için kullanacağız.Sizler de görüyor ve biliyorsunuz. Geçtiğimiz yılı sizler ile beraber 225 milyar doları aşan tarihimizin en büyük ihracatıyla, 500 milyar doları bulan dış ticaret hacmi ile kapattık. Bu yıl inşallah ihracatımızı daha da ileri taşıyacağız. Nitekim ocak ayı ihracatımız yüzde 17 artışla 17.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.: Bizim ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimiz içi boş bir vaat, altı boş bir söylem, laf olsun diye aktarılmış bir beyan, siyaset kürsüsünden üfürülmüş bir balon değildir. Tam tersine biz önce bu iddiamızı hayata geçirecek altyapıyı kurduk. Sonra hedefimizi ilan ettik. Sizler vasıtası ile milletimizin her bir ferdinden ülkelerine inanmalarını, bize güvenmelerini, hedefimize destek vermelerini istiyorum. Birlik, beraberlik, kardeşlik içinde yürek yüreğe, kol kola çalıştığımızda geçmişte darbeleri nasıl boşa çıkardıysak, terör örgütlerini bitme noktasına getirdiysek Türkiye'yi kendi bölgesi ve dünyada sözü dinlenen, tavrı belirleyici olan bir ülke haline getirdiysek Allah'ın izniyle bunu da başaracağız.İstihdamda 2.7 milyonluk artış ile 30 milyon sınırına dayanarak salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktık. Türkiye artık dünyanın en önde gelen üretim üslerinden biridir. Biz çalıştıkça, ürettikçe, ihraç ettikçe, kazandıkça Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin bileğini bükemez, bu milleti birbirine düşüremez, bu devleti örseleyemez.Başkan Erdoğan TÜGİK Genel Kurulu'ndaki konuşmasında 2023 hedeflerine de vurgu yaptı:Hayali olmayanın hedefi olmaz. Hedefi olmayanın da rotası olmaz. Biz Türkiye'de 20 yıldır tüm hayalleri önce hedeflere sonra da gerçeklere dönüştürdük. Her alanda ülkemize çağ atlattık. Milletimizin karşısına 2011 yılında 2023 hedefleri ile çıktığımızda birileri buna dudak bükmüştü. Bizi hayalcilikle suçlamıştı. İşte 2023'ün eşiğindeyiz ve Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve ihracat merkezlerinden biri haline dönüşme sürecini beraberce yaşıyoruz. Hayal bile edemediklerinizi biz gerçeğe dönüştürdük.Başkan Erdoğan, dün sabah kahvaltıda bir grup milletvekili ile biraraya geldi. Erdoğan vekillere yeni ekonomik programı anlatırken "Her rahmet bir zahmetin sonucudur, biliyoruz. Başaracağız. Ekonomik programımız dünyaya örnek olacak" dedi. Vatandaşların sıkıntılarına yönelik kendisine aktarılan bilgilere karşılık da, "Vatandaşımızın sıkıntılarını, tüm yaşadıklarını biliyoruz. Bu dönemi atlatacağız. Programımız başarılı olacak, sorunları çözeceğiz" diye konuştu. Erdoğan milletvekillerinin elektrik faturalarında olduğu gibi, doğalgazda da kademeli düzenleme yapılmasının vatandaşı rahatlatacağını aktarması üzerine talepleri not etti ve "Bakalım" diyerek gerekirse bu konuda da düzenlemeye gidilebileceğine yönelik tutum sergiledi.ANKARA