Çöküşün
önüne geçmek için masum insanlara yönelik saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK/YPG, bunun bir örneğini Suriye
'nin kuzeyindeki El Bab
'da gerçekleştirdi, 9 sivil öldü, 31 kişi yaralandı.
Bombalı saldırı sonrasında teröristler, Dadat, Cibrin ve Tall Malid'deki üs bölgelerine de taciz ateşi açtı.
Milli Savunma Bakanlığı
, söz konusu saldırıların ardından verilen karşılık sonucu Barış Pınarı
ve Fırat Kalkanı
bölgelerinde önceki gün 9, dün de 34 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Söz konusu operasyonun detaylarına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, saldırıların hemen ardından Barış Pınarı bölgesindeki 6 hedefe yönelik çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve havan atışları yaptı. Fırtına obüslerinin de katıldığı cezalandırma atışlarıyla söz konusu hedefler tahrip edildi.
TSK
unsurları, Fırat Kalkanı bölgesinde belirledikleri 24 hedefi ise kara ateş destek vasıtalarıyla vurdu. Böylece toplam 30 hedefe yapılan 100 civarında atışla 43 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" açıklaması yaptı.