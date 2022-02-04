Acılı anne: Hem kızımı hem de bir gözümü aldılar

Diyarbakır'da, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti devam ederken, eyleme katılımda sürüyor. Şuana kadar 34 kişinin ailesine kavuştuğu evlat nöbetinin 887'inci gününde anne Meliha ve baba Necmettin Dinç'in Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden eyleme katılımıyla sayı 258'e yükseldi.

Eylemi sürdüren aileler tarafından Türk Bayrağı ve "Otura otura kazanacağız" sloganlarıyla karşılanan anne Meliha Dinç, gözyaşları içinde kızını kandırıp dağa kaçıran HDP'den istedi. Liseye giden kızı Hatice'nin 16 yaşında HDP'liler tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Meliha Dinç, "Kızımı çok istedim, HDP'ye gittim bizi kapıdan kovdular. Bu Kürtlük davası olamaz, çocuklarımızı ölüme gönderenler kendi çocuklarının doktor, öğretmen olması için okutuyorlar. Hatice gittikten sonra, çok ağladım. Üzüntüden tansiyonum yükseldi, sağ gözümü kaybettim. HDP ve PKK hem kızımı aldı benden hem de bir gözümü aldı. Ciğeri yanan bir anne olarak hakkımı helal etmiyorum" dedi.

"KIZIM ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDU KANDIRDILAR"

Rahatsızlığı nedeniyle ayakta durmakta zorluk çeken baba Necmettin Dinç, "Kızımın üzüntüsünden hem annesi hem de ben hastalandık. Kızım okulunu okuyordu, derslerinden başarılıydı. Okumak isteyen bir çocuk, eve bir gün geldiğinde artık okula gitmeyeceğini söyledi. Kobani'ye gideceğini söylüyordu. Kızımın aklını çelmiştiler. Öğretmen olup bize bakmayı hayal eden kızımı kandırıp ölüme gönderdiler" ifadelerini kullandı.